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        Trabzonspor, Avcı yönetiminde Türkiye Kupası'nda ilk peşinde

        SELÇUK KILIÇ - Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 24 Nisan Çarşamba günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk kez kupayı müzesine getirmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 11:03 Güncelleme: 22.04.2024 - 11:03
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        Trabzonspor, Avcı yönetiminde Türkiye Kupası'nda ilk peşinde
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        SELÇUK KILIÇ - Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 24 Nisan Çarşamba günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk kez kupayı müzesine getirmek istiyor.

        Bordo-mavililer, ilk olarak 10 Kasım 2020'de göreve getirilen Abdullah Avcı yönetiminde 1'i Süper Lig, 2'si ise Süper Kupa olmak üzere müzesine 3 kupa getirirken, sadece Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşamadı.

        Karadeniz ekibi, teknik direktör Avcı ile 2021-2022 sezonunda 37 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi. Fenerbahçe'nin 8 puan önünde 81 puanla ilk sırada sezonu tamamlayan Karadeniz ekibi, 7. şampiyonluğunu elde etti.

        Trabzonspor, 27 Ocak 2021'de şampiyon Başakşehir'i 2-1 yenerek, 30 Temmuz 2022'de de Demir Grup Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek TFF Süper Kupa'yı kazandı.

        Bordo-mavili ekip, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması halinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bir ilki gerçekleştirmiş olacak.

        - Avcı ile ikinci kez yarı final

        Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ikinci kez kupada yarı final oynayacak.

        Abdullah Avcı ile ilk olarak 2020-2021 sezonunda kupada mücadele eden bordo-mavililer, 5. eleme turunda Adana Demirspor'a 2-2 biten karşılaşmanın ardından penaltılarla elendi.

        Trabzonspor, Avcı yönetiminde Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı 2021-2022 sezonunda ise Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselerek Kayserispor ile eşleşti. İlk maçı 1-0 kazanan bordo-mavililer, deplasmanda 4-2 yenilerek organizasyona veda etti.

        Karadeniz ekibi, bu sezon da konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek Avcı idaresinde ikinci kez yarı finale yükseldi.

        Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü elemesi halinde deneyimli teknik adam ile ilk kez, tarihinde de 16. kez kupada final oynama başarısı gösterecek.

        - 10. Türkiye Kupası hedefi

        Trabzonspor, ligde ilk kez mücadele ettiği 1974-1975 sezonunda kupada final oynamayı başarırken, bugüne dek 15 final maçının 9'unu kazanıp bu kulvarda şampiyonluk mutluluğu yaşadı.

        En son 2019-2020 sezonu Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 3 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlamak istiyor.

        Karadeniz ekibi, bugüne dek ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşısında Türkiye Kupası şampiyonluğuna uzandı.

        İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Trabzonspor, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda da Alanyaspor karşısında finali kazanarak kupayı müzesine götürmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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