Türkiye'nin çay ihracatı ilk çeyrekte 8,5 milyon dolar oldu

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye'den ocak-mart döneminde yapılan çay ihracatı önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 20 artarak 8 milyon 555 bin 356 dolara ulaştı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de yetiştirilen çay, yılın 3 ayında 96 ülke, özerk ve serbest bölgeye satıldı.

Ocak-Mart 2023'te 7 milyon 107 bin 943 dolar olarak kayıtlara geçen çay ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 20 artarak 8 milyon 555 bin 356 dolar oldu.

Türk çayının geçen senenin ilk çeyreğinde 1465 ton olan ihracat miktarı, bu yılın aynı döneminde 1828 tona ulaştı.

- Belçika'ya çay ihracatı yüzde 44 arttı Türk çayına en çok talep Belçika, Birleşik Krallık ve ABD'den geldi. Ocak-mart döneminde Belçika'ya 896 ton karşılığı 3 milyon 835 bin 925 dolarlık çay ihraç edildi. Bu ülkeye ihracat, 666 ton karşılığı 2 milyon 669 bin 447 dolar kazanılan 2023'ün aynı dönemine göre miktarda yüzde 35, değerde yüzde 44 arttı. Belçika'yı 929 bin 185 dolarla Birleşik Krallık, 780 bin 522 dolarla ABD izledi. Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Liberya, Moritanya, Hırvatistan, Kamerun, Gabon, Polonya,Tunus, Mısır, Güney Sudan, Dubai, Burundi, Brezilya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Venezuela, Ekvator Ginesi, Küba, Cibuti, Angola ve Gamboçya'ya da bu dönem çay satıldı.