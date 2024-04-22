Dik yamaçlardaki tarım arazilerini toprak taşıyarak ekime hazırlıyorlar

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Karadeniz'in kırsal kesimlerinde yaşayanlar, dik ve engebeli tarım arazilerinin kayan toprağını sırtlarında taşıyarak yerine koyuyor.

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde yaşayanlar, evlerindeki günlük işlerinin ardından tüm gün emek verdikleri bağ, bahçe ve tarlalara giderek çalışıyor.

Bölgenin dik ve engebeli arazilerinde yaz-kış ter döken yöre sakinleri, bugünlerde ekime hazırlık için toprak taşıma işlerine yoğunlaştı.

Dik yamaçların dibinde biriken toprakları sırtlarındaki sepetlerle binbir zahmetle yukarıya taşıyan yöre halkı, bu sayede bahçelerini kazma ve belleme işlemlerine hazır hale getiriyor.

Yağmuru ve sisi eksik olmayan Karadeniz'de toprak taşımak için havanın açık olmasını bekleyen Hasan Bulut, AA muhabirine, tarımla uğraştığını söyledi.

- "Dik yamaç olduğu için traktör ya da makine kullanma şansımız yok"

Arazi şartlarından ötürü makinelerin giremediği bahçelerde her gün yoğun çaba sarf eden vatandaşlar, lahana, patates, mısır, fasulye ve kabak ekimi yapıyor.

Tarım arazilerinin dik yamaçlardan oluştuğunu dile getiren Bulut, "Şu anda burası yamaç olduğu için toprak yürürken bile aşağı kayıyor. Dolayısıyla yukarıda toprak kalmıyor, taş kalıyor. Taşlı kaldığı için de verim alamıyoruz. Verim alabilmek için toprağı yukarıya taşımamız gerekiyor." dedi.

Bulut, bu işlemi ilkbaharda yaptıklarını belirterek, "Sağ olsun komşularımız yardıma geldi. Bu yamacın topraklarında toprak gibi biz de tutunmaya çalışıyoruz. İşimiz zor." ifadesini kullandı.

Karadeniz coğrafyasının zorluklarına dikkati çeken Bulut, "Burada dik yamaç olduğu için traktör ya da makine kullanma şansımız yok. Tamamen insan gücü ile çalışarak üretiyoruz." diye konuştu.