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        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 13:32 Güncelleme: 22.04.2024 - 13:32
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        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı
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        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yıldırım, mesajında, 23 Nisan'ın Türk milletinin ölüm kalım savaşının inanç ve vatan aşkıyla mayalandığı ve büyük zaferle neticelendiği yeniden dirilişin tarihi olduğunu belirtti.

        Bu günün, umutları kırılmış bir milletin yeniden ayağa kalktığı çok özel bir gün olduğuna işaret eden Yıldırım, "23 Nisan 1920 tarihi devletimiz için sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı açısından değil, aynı zamanda halkın yönetime tam anlamıyla hakim olması bakımından da önemli bir yere sahiptir. Ulusal egemenlik, hürriyetin, eşitliğin ve adaletin temel dayanağıdır." değerlendirmesinde bulundu.

        Yıldırım, muasır medeniyetlere ulaşma ve aşma hedefinin taşıyıcısı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Türkiye'nin modern dünya ile bütünleşmesi, demokrasinin olgunlaşması ve millet iradesinin ülkede hakim kılınması sürecinde önemli bir rol üstlendiğini vurgulayarak, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, o gün millet egemenliğine dayanan bir demokrasi anlayışının temelini atarken geleceğimizin teminatı çocuklarımıza verdiği önemin ve duyduğu güvenin bir ifadesi olarak bu günü onlara bayram olarak armağan etmiştir." ifadelerini kullandı.

        Çocuklara da seslenen Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Sizler milletimizin büyük zorluklarla koruduğu bu güzel vatanın ve büyük zorluklarla kurduğu cumhuriyetin geleceği, milletimizin umudusunuz. Milli ve manevi değerlere gönülden bağlı, çalışkan nesiller olarak yetişmeniz hepimizin en büyük dileği ve en önemli sorumluluğudur. Bu sorumluluk aynı zamanda kutsal vatanımızı canları pahasına bize miras bırakan şehitlerimize ve gazilerimize olan borcumuzdur. Sizler önümüzdeki yıllarda önemli görevlere gelecek, ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek ve yarınlara taşıyacaksınız. İmza atacağınız başarılarla, gelecekte ülkemizin hedeflerini yakalamasında belirleyici rol oynayacaksınız."

        Vali Yıldırım, çocuklara armağan edilen ve milli iradenin her şeyin önünde olduğunun nişanesi olan bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, muazzez şehit ve gazileri, minnet ve şükranla anarak, dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesi temennisiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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