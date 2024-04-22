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        Trabzon'da 150 ilkokul öğrencisinden kurulu çocuk korosu konser verdi

        Trabzon'da 150 ilkokul öğrencisinin katılımıyla kurulan "Hisarın Çiçekleri Çocuk Korosu" 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 13:36 Güncelleme: 22.04.2024 - 13:36
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        Trabzon'da 150 ilkokul öğrencisinden kurulu çocuk korosu konser verdi
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        Trabzon'da 150 ilkokul öğrencisinin katılımıyla kurulan "Hisarın Çiçekleri Çocuk Korosu" 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla konser verdi.

        Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde 14 okuldan 15 müzik öğretmeninin öğrencileriyle hazırladığı konser, Atatürk Alanı'nda gerçekleştirildi.

        Ellerinde Türk bayrakları ve kırmızı beyaz balonlar bulunan öğrenciler, koro şefi Figen Terzi yönetiminde 8 çocuk şarkısını seslendirdi.

        Öğrencilere eşlik eden veliler ve vatandaşlar da konseri ilgiyle izledi.

        Konser sonunda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, çocukların, anne, baba, öğretmen ve bütün ülkenin göz bebeği olduğunu belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, dünyada çocuğa güvenen ve bütün umudunu çocuğa yükleyen yegane liderdi. Bugün burada bu keyifli anı yaşatan öğrencilerimi, meslektaşlarımı tebrik ediyorum." dedi.

        Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş da Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 104'üncü yılını büyük coşkuyla kutladıklarını ifade etti.

        Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 23 Nisan 1920'nin önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkati çeken Karakaş, şunları söyledi:

        "Yüce Meclisimiz ülkenin içinde bulunduğu olumsuz şartlara rağmen milletten aldığı güçle İstiklal Mücadelesi'ni başarıyla sonuçlandırmış, ezelden beri hür yaşayan milletimizin ebediyete kadar hür yaşayacağını bütün dünyaya ilan etmiştir. Geleceğimizin teminatı, en kıymetli hazinemiz çocuklarımızı ülkesini ve milliyetini seven, vatanı için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmek, kendi başına karar verebilen, kendine güvenen, hayatın güçlükleriyle baş edebilecek ölçüde donanımlı, girişimci, ufku geniş, değerlerine bağlı, yetenekli gençler olarak yetişmelerini sağlamak ortak sorumluluğumuz, en büyük hedefimizdir."

        Konuşmaların ardından Hasan Uygun, Cemil Karakaş ve şube müdürleri, çocuklarla şarkı söyledi.

        Konser, çocukların balonları gökyüzüne bırakmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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