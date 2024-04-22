Trabzon'un "Hafif Raylı Sistem Projesi"nde geri sayım başladı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 24 Nisan Çarşamba günü Hafif Raylı Sistem Projesi'nin protokolünün Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanacağını bildirdi.

Genç, AA muhabirine, "Hafif Raylı Sistem Projesi"nin, seçim döneminde Trabzonlulara verdikleri sözlerden biri olduğunu söyledi.

Bu dönem çalışacakları 3 temel konunun birincisinin hafif raylı sistem olduğunu ifade eden Genç, "Bu sözümüzü Sayın Cumhurbaşkanımızın da oluru ile halkımızla paylaştık. Çünkü Trabzon'umuzda bu konuda bir beklenti var. Hem şehir içi ulaşım noktasında ciddi bir ihtiyacı karşılayacak hem de Trabzon'umuza vizyon anlamında da değer katacak bir proje." dedi.

Genç, stadın bulunduğu Akyazı mevkisinde yoğun trafik sirkülasyonu yaşandığına dikkati çekerek, "Hemen onun batısında şehir hastanemizin yapılması itibarıyla daha fazla yoğunluk olacağı muhakkak. Bunu bekliyoruz ve görüyoruz. Dolayısıyla hedefimiz Akçaabat ile Yomra arasında hafif raylı sistemi hemşerilerimizin hizmetine sunmak." diye konuştu.

Projenin ilk etabının protokolünün imzalanacağını kaydeden Genç, "İlk etabımız yeni stadyumumuzun, şehir hastanemizin olduğu alanımızla Atatürk Alanımız, Meydan bölgemiz arasındaki trafiğin en yoğun olduğu alanımızda 8,7 kilometrelik kısmı için inşallah 'Bismillah' diyoruz." ifadesini kullandı.