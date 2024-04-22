Trabzonspor'da, Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde bordo-mavili futbolcular, dinamik ısınma, 5'e 2 pas ve rondo çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 24 Nisan Çarşamba günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

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