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        Trabzon'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 17:09 Güncelleme: 22.04.2024 - 17:09
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        Trabzon'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        İlçeye bağlı Çarşı Mahallesi'nde, A.G.Ç, ile İ.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzere A.G.Ç, İ.Ö'yü bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı İ.Ö, kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

        Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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