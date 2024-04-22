Trabzon'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Çarşı Mahallesi'nde, A.G.Ç, ile İ.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzere A.G.Ç, İ.Ö'yü bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı İ.Ö, kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.
Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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