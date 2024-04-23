Trabzon'da "Savunma Sanayinde Stratejik Malzemeler" konulu konferans düzenlenecek

Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü tarafından gerçekleştirilecek programa, Girişimci Alüminyum Sanayici ve İş Adamları Derneği (GALSİAD) Başkanı, SİMA Alüminyum Genel Koordinatörü Celalettin Kırboz, Gebze Teknik Üniversiesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Türkmen, GALSİAD Başkan Yardımcısı SEYKOÇ Sima Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çığlı, konuşmacı olarak katılacak.

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