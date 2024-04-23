Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da "Savunma Sanayinde Stratejik Malzemeler" konulu konferans düzenlenecek

        Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesince (KTÜ) "Savunma Sanayinde Stratejik Malzemeler" konulu konferans organize edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 11:38 Güncelleme: 23.04.2024 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da "Savunma Sanayinde Stratejik Malzemeler" konulu konferans düzenlenecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesince (KTÜ) "Savunma Sanayinde Stratejik Malzemeler" konulu konferans organize edilecek.

        Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü tarafından gerçekleştirilecek programa, Girişimci Alüminyum Sanayici ve İş Adamları Derneği (GALSİAD) Başkanı, SİMA Alüminyum Genel Koordinatörü Celalettin Kırboz, Gebze Teknik Üniversiesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Türkmen, GALSİAD Başkan Yardımcısı SEYKOÇ Sima Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çığlı, konuşmacı olarak katılacak.

        Konferans, yarın 14.00'de Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Amfisinde düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Çocuklarla Atatürk
        Çocuklarla Atatürk
        TBMM arşivinden ilk 23 Nisan kutlamaları
        TBMM arşivinden ilk 23 Nisan kutlamaları
        Oto yıkamacılar doldu! Çamurla karışık sağanak!
        Oto yıkamacılar doldu! Çamurla karışık sağanak!
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Üzeri sıva ile kapatılmış! Tokat'taki depremler ortaya çıkardı
        Üzeri sıva ile kapatılmış! Tokat'taki depremler ortaya çıkardı
        AfD çalışanı 'Çin casusluğu' suçlamasıyla tutuklandı
        AfD çalışanı 'Çin casusluğu' suçlamasıyla tutuklandı
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        2 askeri helikopter çarpıştı: 10 kişi öldü!
        2 askeri helikopter çarpıştı: 10 kişi öldü!
        Yokuştan kayan kamyon 11 araca çarptı!
        Yokuştan kayan kamyon 11 araca çarptı!
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        10 gün evinde misafir etti... Vahşice öldürüldü!
        10 gün evinde misafir etti... Vahşice öldürüldü!
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        ABD'de üniversitelerdeki Gazze protestoları yayılıyor
        ABD'de üniversitelerdeki Gazze protestoları yayılıyor
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        Bakan Şimşek: Yatırımcılar Türkiye'ye büyük ilgi gösterdi
        Bakan Şimşek: Yatırımcılar Türkiye'ye büyük ilgi gösterdi
        İzin ücretinde vergi ve prim hesabı
        İzin ücretinde vergi ve prim hesabı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı

        Benzer Haberler

        KTÜ'de "Arı Ürünleri ve Apiterapi" konulu söyleşi düzenlenecek
        KTÜ'de "Arı Ürünleri ve Apiterapi" konulu söyleşi düzenlenecek
        Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, hentbolcularla buluştu
        Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, hentbolcularla buluştu
        KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'dan 23 Nisan mesajı
        KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'dan 23 Nisan mesajı
        TIR'ın taşıdığı kamyon kasası köprüye çarptı
        TIR'ın taşıdığı kamyon kasası köprüye çarptı
        Trabzonspor Genel Sekreteri Ertürk: Şikayet başvuruları 35 gündür işleme al...
        Trabzonspor Genel Sekreteri Ertürk: Şikayet başvuruları 35 gündür işleme al...
        Trabzon'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Trabzon'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı