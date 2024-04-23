Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da eğitim alan AKUT gönüllülerine sertifika verildi

        Trabzon'da ilk yardım eğitimlerini tamamlayan 24 AKUT gönüllüsüne sertifika verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 16:39 Güncelleme: 23.04.2024 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da eğitim alan AKUT gönüllülerine sertifika verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da ilk yardım eğitimlerini tamamlayan 24 AKUT gönüllüsüne sertifika verildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığının AKUT ile yürüttüğü işbirliği protokolü çerçevesinde 11-19 Mart tarihleri arasında eğitimlerini tamamlayan gönüllüler için sertifika töreni gerçekleştirildi.

        AKUT gönüllülerine sertifika veren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, tüm ekibi tebrik etti.

        Genç, İtfaiye Daire Başkanlığının önemine değinerek, şunları kaydetti:

        "Belediye olarak bütün hizmetleri yaparken en önemli hususlardan bir tanesi de vatandaşlarımızın can güvenliği. Allah vermesin, afetlerde o riskle ülkemizin değişik bölgelerinde karşı karşıya kaldığımız oluyor. Geçen yıl çok büyük bir depremi yaşadık. Allah ülkemizi korusun. Yangınıdır, kazasıdır, selidir, heyelanıdır, depremedir, bütün bu risklerle beraber yaşarken diğer yandan da önleyici tedbirleri almak için mücadele veriyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Teleferik kazasında kontrol odasında neler yaşandı? Faciada 25 saniye ayrıntısı
        Teleferik kazasında kontrol odasında neler yaşandı? Faciada 25 saniye ayrıntısı
        Annesi, babası ve kardeşi 1977'de yangında öldü! 47 yıl sonra aynı kader!
        Annesi, babası ve kardeşi 1977'de yangında öldü! 47 yıl sonra aynı kader!
        Cezaevinden yeni çıkmıştı... Eve girerken kanlı pusu!
        Cezaevinden yeni çıkmıştı... Eve girerken kanlı pusu!
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        Fenerbahçe'de rekor seri bitti
        Fenerbahçe'de rekor seri bitti
        10 gündür aranıyordu... Çok büyük acı!
        10 gündür aranıyordu... Çok büyük acı!
        Galatasaray'da şifre son 5 hafta!
        Galatasaray'da şifre son 5 hafta!
        Güvenlik güçlerine emanetler
        Güvenlik güçlerine emanetler
        'Sıfır'dan 1 milyon dolar kazanmak isteyen milyonerin deneyi nasıl sonuçlandı?
        'Sıfır'dan 1 milyon dolar kazanmak isteyen milyonerin deneyi nasıl sonuçlandı?
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı

        Benzer Haberler

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, makamını öğrencilere devretti
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, makamını öğrencilere devretti
        Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı öğrencilerle bir araya geldi
        Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı öğrencilerle bir araya geldi
        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, öğrencilerle buluştu
        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, öğrencilerle buluştu
        Trabzon'da "2024 Oyun Şenliği" yapılacak
        Trabzon'da "2024 Oyun Şenliği" yapılacak
        Trabzon'da "Savunma Sanayinde Stratejik Malzemeler" konulu konferans düzenl...
        Trabzon'da "Savunma Sanayinde Stratejik Malzemeler" konulu konferans düzenl...
        KTÜ'de "Arı Ürünleri ve Apiterapi" konulu söyleşi düzenlenecek
        KTÜ'de "Arı Ürünleri ve Apiterapi" konulu söyleşi düzenlenecek