Trabzon'da eğitim alan AKUT gönüllülerine sertifika verildi
Trabzon'da ilk yardım eğitimlerini tamamlayan 24 AKUT gönüllüsüne sertifika verildi.
Trabzon'da ilk yardım eğitimlerini tamamlayan 24 AKUT gönüllüsüne sertifika verildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığının AKUT ile yürüttüğü işbirliği protokolü çerçevesinde 11-19 Mart tarihleri arasında eğitimlerini tamamlayan gönüllüler için sertifika töreni gerçekleştirildi.
AKUT gönüllülerine sertifika veren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, tüm ekibi tebrik etti.
Genç, İtfaiye Daire Başkanlığının önemine değinerek, şunları kaydetti:
"Belediye olarak bütün hizmetleri yaparken en önemli hususlardan bir tanesi de vatandaşlarımızın can güvenliği. Allah vermesin, afetlerde o riskle ülkemizin değişik bölgelerinde karşı karşıya kaldığımız oluyor. Geçen yıl çok büyük bir depremi yaşadık. Allah ülkemizi korusun. Yangınıdır, kazasıdır, selidir, heyelanıdır, depremedir, bütün bu risklerle beraber yaşarken diğer yandan da önleyici tedbirleri almak için mücadele veriyoruz."
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