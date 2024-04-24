KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı, savunma sanayi temsilcileri ile görüştü
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcileri ile bir araya geldi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcileri ile bir araya geldi.
Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, KTÜ Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünce organize edilen "Savunma Sanayinde Stratejik Malzemeler" konulu konferans için kente gelen Girişimci Alüminyum Sanayicileri ve İş insanları Derneği (GALSİAD), Sima Alüminyum, Saha İstanbul, Seykoç Alüminyum ile TİSAŞ firmalarının temsilcileri, Prof. Dr. Çuvalcı'yı makamında ziyaret etti.
Çuvalcı ve sektör temsilcileri, metalurji ve malzeme mühendisliğinin savunma sanayisindeki yeri ve önemi, Türkiye'nin sektördeki pazar payı, savunma sanayisinde kullanılan yenilikçi ve stratejik malzemeler ve teknolojik üretim yöntemleri üzerine fikir alışverişinde bulundu.
Ziyarette, KTÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Çanakcı, GALSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kırboz, Başkan Yardımcısı Murat Çığlı ve Gebze Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Türkmen yer aldı.
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