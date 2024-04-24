KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı, savunma sanayi temsilcileri ile görüştü

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcileri ile bir araya geldi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, KTÜ Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünce organize edilen "Savunma Sanayinde Stratejik Malzemeler" konulu konferans için kente gelen Girişimci Alüminyum Sanayicileri ve İş insanları Derneği (GALSİAD), Sima Alüminyum, Saha İstanbul, Seykoç Alüminyum ile TİSAŞ firmalarının temsilcileri, Prof. Dr. Çuvalcı'yı makamında ziyaret etti.