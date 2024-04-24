Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Kulübümüze 1 lig şampiyonluğu, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Başbakanlık Kupası ve 1 de Türkiye Kupası'nın yanı sıra sayısız başarılar kazandıran onursal başkanımız Mehmet Ali Yılmaz'ı kaybettik. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor Kulübü, hayatını kaybeden eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı, Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

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