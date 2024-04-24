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        Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı

        Trabzonspor Kulübü, hayatını kaybeden eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı, Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 15:55 Güncelleme: 24.04.2024 - 15:55
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        Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı
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        Trabzonspor Kulübü, hayatını kaybeden eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı, Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Kulübümüze 1 lig şampiyonluğu, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Başbakanlık Kupası ve 1 de Türkiye Kupası'nın yanı sıra sayısız başarılar kazandıran onursal başkanımız Mehmet Ali Yılmaz'ı kaybettik. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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