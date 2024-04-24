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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Mehmet Ali Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, hayatını kaybeden eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı, Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 17:22 Güncelleme: 24.04.2024 - 17:22
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Mehmet Ali Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, hayatını kaybeden eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı, Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Genç, mesajında, Mehmet Ali Yılmaz'ın Trabzon'un spor, siyaset ve iş dünyasına yaptığı büyük katkılarla tanındığını belirtti.

        Yılmaz'ın, Trabzonspor'da 1982-1988, 1989-1992 ve 1997-2000 arasında başkanlık yaptığını anımsatan Genç, şunları kaydetti:

        "Mehmet Ali Yılmaz'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Trabzonspor camiasının ve Trabzon halkının gönlünde müstesna bir yer edinmiş olan merhum Yılmaz, sadece spor alanında değil, siyasi ve iş dünyasındaki hizmetleriyle de unutulmayacak bir iz bırakmıştır. 75 yaşında aramızdan ayrılan merhum Yılmaz'a Allah'tan rahmet diliyor, ailesine, sevenlerine, tüm Trabzon ve Trabzonspor camiasına sabır ve baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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