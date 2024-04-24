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        Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçından notlar

        Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Mondihome Kayserispor'u 2-1 yendiği karşılaşmanın 11'i ile sahaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 20:49 Güncelleme: 24.04.2024 - 20:49
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        Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçından notlar
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        Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Mondihome Kayserispor'u 2-1 yendiği karşılaşmanın 11'i ile sahaya çıktı.

        Teknik direktör Abdullah Avcı, Mondihome Kayserispor maçını kazanan kadroya bozmadı. Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen'in yanı sıra Trezeguet de maç kadrosunda yer almadı. Sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Trezeguet'in sabah teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme yaptığı ve bu görüşmede oyuncunun riske edilmeme kararı çıktığı belirtildi.

        Nijeryalı santrafor Paul Onuachu yine yedek kulübesinde yer aldı. Avcı, santrfor olarak geçen hafta 1 gol atıp, 1 asist yapan Enis Destan'ı bu bölgede görevlendirdi.

        -Mehmet Ali Yılmaz için saygı duruşu

        Karşılaşma öncesinde hayatını kaybeden eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve Trabzonspor'un Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz için saygı duruşunda bulunuldu.

        Her iki takım futbolcuları da siyah bant takarken skorbordda da Mehmet Ali Yılmaz’ın Trabzonspor başkanlığı dönemindeki görsellerine yer verildi. Mehmet Ali Yılmaz için pankart asan taraftarlar, “Efsane başkan” ve “Büyük başkan” tezahüratlarında bulundu.

        - Doğan'dan E-spor takımına plaket

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Türk Telekom eSüper Lig'de şampiyon olan Trabzonspor'un E-spor Takımı'na plaket verdi.

        Plaket törenine E-spor Takımı kaptanı Mert Altıntop, ikinci oyuncusu Arda Elbir ve E-spor Menajeri İbrahim Bahar katıldı.

        Başkan Doğan, gösterdiği üstün performansı ve kazandığı başarılarından dolayı E-spor takımını kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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