Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:PaparaPark
Hakemler: Ali Şansalan, Murat Tuğberk Curbay, Süleyman Özay
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Visca, Bardhi, Pepe, Fountas, Enis Destan
VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli, Biraschi, Ceccherini, Levent Mercan, Rohden, Feghouli, Emre Mor, Eysseric, Mendes, Güven Yalçın
Goller: Dk. 15 Visca, Dk. 41 Denswil (Trabzonspor), Dk. 22 Mendes (VavaCars Fatih Karagümrük)
Kırmızı kart: Dk. 45 Enis Destan (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 40 Eren Elmalı, Dk. 44 Fountas (Trabzonspor), Dk. 44 Biraschi, Dk. 45+3 Emre Mor (VavaCars Fatih Karagümrük)
TRABZON
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