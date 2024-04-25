Trabzon'da bir kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı
Trabzon'da, yolda bir kişiyi silahla bacağından yaralayan şüpheli yakalandı.
Trabzon'da, yolda bir kişiyi silahla bacağından yaralayan şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ortahisar ilçesine bağlı İskenderpaşa Mahallesi'nde, dün öğle saatlerinde ara sokakta yürüyen Murat S'yi (50) tabancayla bacağından vurarak yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan zanlı Y.C.K'nin (23) Akçaabat ilçesinde olduğu tespit edildi.
Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda zanlı Y.C.K, olayda kullandığı silahla yakalandı.
Gözaltındaki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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