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        KTÜ Rektörlüğü, ABD'deki üniversite öğrencilerine uygulanan orantısız şiddeti kınadı

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörlüğü, Filistin'deki İsrail soykırımına barışçıl eylemlerle karşı çıkan ABD'deki üniversite öğrencilerine uygulanan orantısız şiddeti kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 10:46 Güncelleme: 25.04.2024 - 10:46
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        KTÜ Rektörlüğü, ABD'deki üniversite öğrencilerine uygulanan orantısız şiddeti kınadı
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        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörlüğü, Filistin'deki İsrail soykırımına barışçıl eylemlerle karşı çıkan ABD'deki üniversite öğrencilerine uygulanan orantısız şiddeti kınadı.

        Rektörlükten yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten itibaren yani 200 günü aşkın süredir Filistin'de İsrail soykırımının artarak devam ettiği, gelinen noktada büyük bir insanlık dramının ortaya çıktığı belirtildi.

        İnsanlık dışı şiddetin üst seviyelere ulaştığı, bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden binlerce eli silahsız masumun hunharca katledildiği, ibadethane, hastane ve üniversitelerin hayasızca bombalandığının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Ne yazık ki bugün gelinen noktada, üzerinden aylar geçmesine ve her şey dünyanın gözü önünde yaşanmasına rağmen İsrail terörizmi son bulmamıştır. Çok sayıda Batılı devletin seyirci kaldığı bu katliama, dünyanın önemli üniversitelerinde öğrenim gören öğrenciler sessiz kalmamış, bu şiddetin durdurulması ve masum sivillerin korunması için barışçıl yöntemlerle protesto gösterileri başlatmıştır. Ancak bu barışçıl protesto gösterileri, en az Filistin halkı kadar masum olan üniversite öğrencilerinin de şiddet görmesine sebep olmuştur. Son noktada, Columbia Üniversitesi'nden Yale'e, New York Üniversitesi'nden Harvard'a birçok üniversitede, Filistin'deki soykırıma karşı çıkıp ateşkes çağrısı yaptıkları için öğrenciler gözaltına alınmış, eylemlerin durdurulması için uzaktan eğitim seçeneği masaya yatırılmıştır. Dünyanın sessiz kaldığı soykırıma, üniversite öğrencilerinin verdiği bu onurlu tepkiyi destekliyor, onlara karşı gösterilen saygısız tutumu telin ediyoruz. ABD'deki üniversitelerde zulme ses veren öğrencilere uygulanan orantısız şiddeti de kınıyoruz."

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