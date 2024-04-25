Trabzon'da 18 ilçede zararlı böcekle mücadele için ilaçlama gerçekleştirdi
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsiminde vatandaşların böcek sorunu yaşamaması için 18 ilçede ilaçlama gerçekleştirdi.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsiminde vatandaşların böcek sorunu yaşamaması için 18 ilçede ilaçlama gerçekleştirdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, daha yaşanılabilir ve temiz bir Trabzon hedefiyle vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirmesi için Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ilaçlama ekiplerinin 18 ilçede hazırlıklarını tamamladığı belirtildi.
Halk sağlığı için sivrisineklerin kışlak alanları olan rögar, kirli su, yağmur suyu gibi alanlarda çalışmaların tamamlanması için Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan 10 ekibin, 18 ilçede 15 günde bir bu alanların ilaçlandığını ifade edilen açıklamada, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile imzalanan protokol kapsamında, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan uygulayıcı ilaçlama personeline belirli periyotlarda verilen eğitimlere devam edildiği kaydedildi.
Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:
"Kentimizde vektörle mücadele hizmeti ile sivrisinek, karasinek, fare gibi taşıyıcı popülasyonların insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutulması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi olarak 4 teknik personel, 1 büro personeli, 30 uygulayıcı personel ile 7 çift kabin kamyonet, 5 çift kabin kamyonet, 3 saha kontrol aracı, 7 mistblower ve 5 pülverizatörlü ULV araç üstü ilaçlama makineleri ile yaz sezonuna hazırız. Vatandaşlarımız da şikayet ve taleplerini sosyal medya hesaplarımızdan 'Alo 153' numaralı hattımızı arayarak bizlere iletebilir."
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