Trabzon'da 18 ilçede zararlı böcekle mücadele için ilaçlama gerçekleştirdi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsiminde vatandaşların böcek sorunu yaşamaması için 18 ilçede ilaçlama gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, daha yaşanılabilir ve temiz bir Trabzon hedefiyle vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirmesi için Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ilaçlama ekiplerinin 18 ilçede hazırlıklarını tamamladığı belirtildi.

Halk sağlığı için sivrisineklerin kışlak alanları olan rögar, kirli su, yağmur suyu gibi alanlarda çalışmaların tamamlanması için Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan 10 ekibin, 18 ilçede 15 günde bir bu alanların ilaçlandığını ifade edilen açıklamada, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile imzalanan protokol kapsamında, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan uygulayıcı ilaçlama personeline belirli periyotlarda verilen eğitimlere devam edildiği kaydedildi.