Akçaabat'ta tiyatro festivali kapsamında iki oyun sahnelenecek

Organizasyonda emeği geçenleri kutlayan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, kültür sanat etkinliklerini gerçekleştirirken her kesime hitap eden ve devamlılığı olan faaliyetler yapmaya özen gösterdiklerini belirtti.

İzmir Devlet Tiyatrosu'nun "Otobüs Durağında Üç Bencil" adlı çocuk oyunu da 8 Mayıs'ta aynı yerde 11.00 ve 15.00 saatlerinde küçük izleyicilerle buluşacak.

Akçaabat Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Devlet Tiyatrosu ev sahipliğinde 2-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek festival kapsamında, Kayseri Devlet Tiyatrosu'nun "Kral Üşümesin" adlı oyunu 4-5 Mayıs'ta saat 20.00'de Erol Günaydın Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.

Trabzon'da bu yıl 24'üncüsü düzenlenecek "Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" kapsamında iki oyunun Akçaabat'taki tiyatro severlerle buluşacağı bildirildi.

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