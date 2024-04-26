Ebeler Haftası kutlanıyor

Ebelerin, mesleklerinin kutsallığına inanarak gece gündüz demeden halka büyük bir özveri, sabır, gayret ve sevgiyle hizmet ettiğini belirten Aydın, "Ebelerimizin, Ebeler Haftası'nı kutlar, insan sağlığına verdikleri katkılarından dolayı şükranlarımı sunarım." ifadelerini kullandı.

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Hasan Rıza Aydın, Ebeler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

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