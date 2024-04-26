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        Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

        Trabzon ve Amasya'da eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 18:36 Güncelleme: 26.04.2024 - 18:48
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        Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı
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        Trabzon ve Amasya'da eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Trabzon il merkezinin yanı sıra Akçaabat ve Düzköy ilçeleri ile Amasya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

        Çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, kubar esrar, kenevir tohumu ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan malzemelerin ele geçirildiği operasyonlarda Trabzon ve ilçelerinde Ö.B, S.B, B.E.T, İ.B. ve A.T, Amasya'da ise F.S.A. gözaltına alındı.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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