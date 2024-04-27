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        Trabzon'da "24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" 2 Mayıs'ta başlayacak

        Trabzon'da, "24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" 2-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 11:40 Güncelleme: 27.04.2024 - 11:40
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        Trabzon'da "24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" 2 Mayıs'ta başlayacak
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        Trabzon'da, "24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" 2-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        Trabzon Devlet Tiyatrosu'ndan (TDT) yapılan açıklamada, tiyatronun birleştiriciliğine işaret edilerek, "Ülkeler arasındaki barış, dostluk ve kardeşlik duygularının yaşatılmasını ve paylaşılmasını, sanatın evrensel diliyle farklı kültürleri bir araya getirmeyi amaçlayan 24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, ülkemizden ve yurt dışından birçok seçkin tiyatro topluluğunu Karadeniz'in incisi Trabzon'da seyirciyle buluşturacak." ifadelerine yer verildi.

        Festivalin tanıtım toplantısının 30 Nisan Salı gerçekleştirileceği kaydedildi.

        Festivalde, Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Yunanistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Gürcistan'dan 25 tiyatro grubunun oyun sahnelemesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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