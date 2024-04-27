Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da "2024 Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri" düzenlenecek

        Trabzon Üniversitesince "2024 Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri" organize edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 12:59 Güncelleme: 27.04.2024 - 12:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da "2024 Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri" düzenlenecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon Üniversitesince "2024 Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri" organize edilecek.

        Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca 1-18 Mayıs tarihleri arasında Fatih Kampüsü'nde düzenlenecek etkinlikte, spor turnuvaları, konser, sergi, tiyatro, kareoke, açık hava sineması ve söyleşi gibi çok sayıda aktivite gerçekleştirilecek.

        Satranç, masa tenisi, voleybol, basketbol ve futbol gibi çeşitli branşlardaki yarışmaların ödül töreni ise 15 Mayıs'ta yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
        Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
        ABD'den Ukrayna'ya Patriot sistemi yardımı
        ABD'den Ukrayna'ya Patriot sistemi yardımı
        İspanya'da gündem Arda Güler
        İspanya'da gündem Arda Güler
        Sahte kozmetik ürünleri ve güneş kreminde ambalaja dikkat!
        Sahte kozmetik ürünleri ve güneş kreminde ambalaja dikkat!
        Kemikleri bulunmuştu! Kimliği belirlendi!
        Kemikleri bulunmuştu! Kimliği belirlendi!
        "Napoli ile mi oynadı?"
        "Napoli ile mi oynadı?"
        Aralarında doktorlar da var! 38 şüpheli gözaltında! 'Yenidoğan' şebekesi!
        Aralarında doktorlar da var! 38 şüpheli gözaltında! 'Yenidoğan' şebekesi!
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        Tatil dolandırıcıları! 500 milyon lira...
        Tatil dolandırıcıları! 500 milyon lira...
        İşte derbinin 11'leri...
        İşte derbinin 11'leri...
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        Çamaşır makinesine zarar verebilecek hatalar!
        Çamaşır makinesine zarar verebilecek hatalar!
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kamuda tasarruf açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kamuda tasarruf açıklaması
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi

        Benzer Haberler

        KTÜ'de yeni bölüm ve iki de program açılacak
        KTÜ'de yeni bölüm ve iki de program açılacak
        Rize'nin 3 aylık çay ihracatı yüzde 72 arttı
        Rize'nin 3 aylık çay ihracatı yüzde 72 arttı
        Trabzon'da "24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" 2 Mayıs'ta başlay...
        Trabzon'da "24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" 2 Mayıs'ta başlay...
        Barma Yaylası mavi yıldızlarla süslendi
        Barma Yaylası mavi yıldızlarla süslendi
        Bakan Yardımcısı Kırbıyık, Trabzon Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde...
        Bakan Yardımcısı Kırbıyık, Trabzon Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde...
        Trabzon'da "Türk İslam Sanatları Karma Sergisi" açıldı
        Trabzon'da "Türk İslam Sanatları Karma Sergisi" açıldı