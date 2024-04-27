Trabzon'da "2024 Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri" düzenlenecek

Trabzon Üniversitesince "2024 Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri" organize edilecek.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca 1-18 Mayıs tarihleri arasında Fatih Kampüsü'nde düzenlenecek etkinlikte, spor turnuvaları, konser, sergi, tiyatro, kareoke, açık hava sineması ve söyleşi gibi çok sayıda aktivite gerçekleştirilecek.

Satranç, masa tenisi, voleybol, basketbol ve futbol gibi çeşitli branşlardaki yarışmaların ödül töreni ise 15 Mayıs'ta yapılacak.