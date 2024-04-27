Trabzonspor'da 56. Olağan Divan Genel Kurulu 11 Mayıs'ta yapılacak
Trabzonspor Kulübü'nün 56. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecek.
Trabzonspor Kulübü'nün 56. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecek.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, toplantı 11 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00'de Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizamettin Algan Salonu'nda düzenlenecek.
Faaliyet raporlarının görüşüleceği toplantıda, Divan Başkanlık Kurulu ile Trabzonspor Kulübü Başkanlarının konuşma yapması bekleniyor.
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