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        Trabzonspor'da 56. Olağan Divan Genel Kurulu 11 Mayıs'ta yapılacak

        Trabzonspor Kulübü'nün 56. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 16:12 Güncelleme: 27.04.2024 - 16:12
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        Trabzonspor'da 56. Olağan Divan Genel Kurulu 11 Mayıs'ta yapılacak
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        Trabzonspor Kulübü'nün 56. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecek.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, toplantı 11 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00'de Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizamettin Algan Salonu'nda düzenlenecek.

        Faaliyet raporlarının görüşüleceği toplantıda, Divan Başkanlık Kurulu ile Trabzonspor Kulübü Başkanlarının konuşma yapması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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