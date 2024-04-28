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        Trabzon'da öğrencilerden 'Robotik Kodlama ve Steam Kursu'na ilgi

        Trabzon'da Akçaabat Belediyesi tarafından açılan "Robotik Kodlama ve Steam Kursu"na öğrenciler ilgi gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 11:26 Güncelleme: 28.04.2024 - 11:26
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        Trabzon'da öğrencilerden 'Robotik Kodlama ve Steam Kursu'na ilgi
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        Trabzon'da Akçaabat Belediyesi tarafından açılan "Robotik Kodlama ve Steam Kursu"na öğrenciler ilgi gösteriyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akçaabat Belediyesi Spor Eğitim Merkezinde alanında uzman eğitmenler tarafından hafta sonu düzenlenen kursa toplamda 80 öğrenci katılıyor.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, kursla birlikte inovatif düşünce ile geleceğin yazılımcılarını yetiştirmenin yanı sıra teknolojiyi tüketen değil, üreten bir nesil inşa etmeyi amaçladıklarını belirtti.

        Ekim, robotik kodlama eğitiminde örnek bir ilçe olmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Türkiye Yüzyılı, teknoloji alanında yenilikçi fikirler üreten gençlerin azmi ve gayretiyle kök salacaktır. Robotik Kodlama ve Steam kursunda öğrencilerimize robotik kodlamanın tüm aşamaları üzerine eğitimler veriyoruz. Öğrencilerimiz burada temel kodlama kavramlarıyla eğlenceli bir şekilde tanışmış oluyor ve güçlü bir kodlama temeli kazanarak kendini geliştirebilme şansına da ulaşmış oluyor." ifadesini kullandı.

        Öğrencileri bilişim alanında üretici hale getirip, teknolojiler üretecek genç nesillerin yetiştirilmesine katkı sunmayı amaçladıklarını aktaran Ekim, şunları kaydetti:

        "Kursumuzun açıldığı günden beri yoğun ilgi görmesi bizleri mutlu ediyor. Robotik kodlama eğitimlerinde örnek ve öncü bir ilçe olmak için büyük gayret ve özveriyle çalışıyoruz. Bu kurs sayesinde çocuklarımız bilgisayar ve tablet oyunlarını sadece oynayarak pasif olmaktan çıkacaklar ve o bilgisayar oyunlarını yazan, baştan oluşturan çocuklar haline dönüşmüş olacaklar. Ailelerimiz çocuklarını buraya gönül rahatlığıyla gönderiyor çünkü burada bilimsel çalışma var, teknolojik eğitimler var, çocuklarımız hem eğleniyorlar hem de kendi yeteneklerini ön plana çıkartıyorlar. Geleceğin en gözde mesleklerinden olan kodlama ve yazılım konularında verilen eğitimlerle gençlerimiz kendilerini bu alanda geliştirmek için gereken temel yöntemleri yenilikçi bir yaklaşım ve eğitim ile öğrenmiş oluyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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