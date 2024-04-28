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        Trabzon'da 30 ayrı suçtan aranan firari hükümlü yakalandı

        Trabzon'un Yomra ilçesinde, hakkında 56 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 13:37 Güncelleme: 28.04.2024 - 13:37
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        Trabzon'da 30 ayrı suçtan aranan firari hükümlü yakalandı
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        Trabzon'un Yomra ilçesinde, hakkında 56 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) yürütülen çalışmalarda, 10 yıldır aranan ve hakkında 30 ayrı suçtan toplam 56 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin, Yomra ilçesinde saklandığı tespit edildi.

        JASAT ekiplerince adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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