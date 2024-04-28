Trabzon'da 30 ayrı suçtan aranan firari hükümlü yakalandı
Trabzon'un Yomra ilçesinde, hakkında 56 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Trabzon'un Yomra ilçesinde, hakkında 56 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) yürütülen çalışmalarda, 10 yıldır aranan ve hakkında 30 ayrı suçtan toplam 56 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin, Yomra ilçesinde saklandığı tespit edildi.
JASAT ekiplerince adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.
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