Trabzon'da kaçak silah operasyonunda 1 kişi yakalandı

Aramada, 2 piyade tüfeği ile bu tüfeklere ait 23 fişek ve 58 boş fişek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, Of ilçesinde bir şüpheliye ait araç ile 2 ayrı adreste arama yapıldı.

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