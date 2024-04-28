Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortahisar ilçesinde 1 şüphelinin uyuşturucu madde temin ettiği ve satışını yaptığını belirtti.

Şüphelinin adresinde, uyuşturucu madde tespit köpeğinin de katılımıyla yapılan aramalarda, 476 gram kubar esrar, 11 litre el yapımı viski, 10 litre etil alkol, 10 litre alkol aroması ve 1 litre el yapımı votka ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.