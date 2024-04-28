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        Trabzonspor-Gaziantep FK maçından notlar

        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 19:21 Güncelleme: 28.04.2024 - 19:21
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        Trabzonspor-Gaziantep FK maçından notlar
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        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

        Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmanın solunda cezalı Eren Elmalı'nın yerine Arif Boşluk'u görevlendirdi. Forvette ise Enis Destan'ı yedek kulübesine çeken deneyimli teknik adam, Paul Onuachu'yu santrfor oynattı.

        Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Hüseyin Türkmen ve kart cezalısı Eren Elmalı takımda yer almadı.

        - Onuachu ligde formasına kavuştu

        Trabzonspor'da en son 25 Şubat 2024 tarihinde ligin 27. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile oynanan müsabakada forma giydikten sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Onuachu, 2 ay sonra ligde tekrar formasına kavuştu.

        Ziraat Türkiye Kupası'nda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanan yarı final ilk maçında sonradan oyuna dahil edilerek sahalara dönen Nijeryalı oyuncu, ligde 6 maç aradan sonra görev yaptı.

        - Arif Boşluk ilk kez

        Trabzonspor'da sol bekte Eren Elmalı'ınn yokluğunda görev yapan Arif Boşluk, bu sezon ilk kez 11'de forma şansı buldu.

        Bu sezon sadece ligin 20. haftasında Bitexen Antalyaspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada sadece 1 dakika görev yapan genç sol bek, 11'de görev aldı.

        - Onursal Başkan anıldı

        Trabzonsporlu futbolcular, hayatını kaybeden eski Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve Trabzonspor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ı ısınmaya fotoğrafının basılı olduğu siyah tişört ile çıkarak andı.

        Bordo-mavili kulüp sosyal medya hesabından da futbolcuların birlikte fotoğrafının yer aldığı görsel ile "Kulübümüze 1 Lig Şampiyonluğu, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Başbakanlık Kupası ve 1 de Türkiye Kupası’nın yanı sıra sayısız başarılar kazandıran Onursal Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz'ı bir kez daha saygıyla anıyoruz." paylaşımını yaptı.

        - Maç seyircisiz oynandı

        Trabzonspor, ligin 30. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı maçta aldığı 4 maçlık seyircisiz oynama cezası nedeniyle taraftar desteğini arkasında bulamadı.

        Cezasının ilkini EMS Yapı Sivaspor maçında çeken bordo-mavililer, Gaziantep FK maçıyla ikinci kez seyircisiz olarak karşılaşmasını oynadı.

        Misafir takım tribününün büyük bölümünde ise Gaziantep FK taraftarları yer alarak takımlarına destek verdi. Gaziantep taraftarları ayrıca maç öncesinde, “Kardeş Trabzon” ve “İki takım el ele” tezahüratları yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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