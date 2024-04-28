Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:PaparaPark
Hakemler: Direnç Tunusluoğlu, Aleks Taşçıoğlu, İbrahim Bozbey
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Arif Boşluk, Berat Özdemir, Bardhi, Visca, Fountas, Pepe, Onuachu
Gaziantep FK: Nita, Ertuğrul Ersoy, Arda Kızıldağ, Djilobodji, M'Bakata, Monteiro, N'Koulou, Maxim, Mustafa Eskihellaç, Sorescu, Draguş
Goller: Dk. 12 Sorescu, Dk. 21 Draguş (Gaziantep FK)
Sarı kart: Dk. 42 Maxim (Gaziantep FK)
TRABZON
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