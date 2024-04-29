Trabzon'daki mahallelerde asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Trabzon'da Ortahisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri altyapı sorunlarına kalıcı çözüm üretebilmek için asfaltlama, kuru betonlama, yaş betonlama ve istinat duvarı olmak üzere dört kulvarda çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehir merkezine yakın mahallelerde asfaltlama, kırsal mahallelerde ise yol betonlama çalışmalarını sürdüren ekipler, nisan ayı içinde Subaşı, Yeşilova, Kozluca, 1 ve 2 Nolu Beşirli, Yeşilyurt, Çağlayan, 1 Nolu Bostancı, Uğurlu, Ayvalı ve Pınaraltı mahallelerinde yol bakım, onarım, kanal temizliği, dolgu ve yol açma çalışmalarını devam ettiriyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Dolaylı, Kozluca, Çukurçayır ve Yeşilyurt mahallelerinde toplamda 1360 metreküp kuru beton yol çalışması yapıldığını belirterek, bu çalışmaların daha ekonomik, daha konforlu ve daha hızlı olduğunu ifade etti.

Kaya, altyapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmek için Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Ortahisar Belediyemizin mali kaynaklarını doğru ve verimli şekilde değerlendirmek için göreve geldiğimiz tarihten itibaren titiz bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz gayretli ve özverili bir şekilde çalışıyor. Altyapıda geçici değil, kalıcı çözümler üretmenin peşindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.