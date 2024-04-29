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        Trabzon'da yayla yolunda mahsur kalan turisti belediye ekipleri kurtardı

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde yaylaya giderken mahsur kalan turist kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 17:49 Güncelleme: 29.04.2024 - 17:49
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        Trabzon'da yayla yolunda mahsur kalan turisti belediye ekipleri kurtardı
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        Trabzon'un Çaykara ilçesinde yaylaya giderken mahsur kalan turist kurtarıldı.

        Özel otomobil ile gezmek için Multat Yaylası Karakaya Tepesi'ne gitmek isteyen yabancı uyruklu turist, yanlışlıkla ulaşıma kapalı araziye girerek mahsur kaldı.

        Araçtan inerek yayladaki bir eve kadar yürüyen turist, vatandaşlardan yardım istedi.

        Olayın bildirilmesi üzerine harekete geçen Çaykara Belediyesi ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından otomobilin bulunduğu alana ulaştı.

        Sağlık durumu iyi olan turist, bulunduğu yerden alınarak ilçe merkezine getirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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