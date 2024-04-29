Trabzon'da yayla yolunda mahsur kalan turisti belediye ekipleri kurtardı

Araçtan inerek yayladaki bir eve kadar yürüyen turist, vatandaşlardan yardım istedi.

Özel otomobil ile gezmek için Multat Yaylası Karakaya Tepesi'ne gitmek isteyen yabancı uyruklu turist, yanlışlıkla ulaşıma kapalı araziye girerek mahsur kaldı.

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