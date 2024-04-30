Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

        Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 10:43 Güncelleme: 30.04.2024 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Ekim, mesajında, tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

        Helal kazancı ve emeği kutsal sayan bir milletin ferdi olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Ekim, "Tüm dünyada, işçi ve emekçiler tarafından birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan 1 Mayıs, çalışanların sorunlarının dile getirilmesine, çözüm yollarına ilişkin görüşlerin tartışılmasına olanak sağlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

        Ekim, devletin, çalışanların, sendikaların ve sivil toplum örgütlerinin işbirliği içinde yürüttüğü çalışmaların, ülkenin daha parlak bir geleceğe yürüyüşünde büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Biz ki 'İşçinin ücretini alın teri kurumadan önce ödeyiniz.' diyen bir nebinin ümmetiyiz. Bugüne kadar kurum olarak çalışanlarımızın her zaman yanında olduk. İşçilerimizin iş güvenliği konusundaki gereksinimlerine ve sendikal faaliyetlerine her zaman destek verdik. Bundan sonra da aynı anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ülkemizin kalkınmasında ve ilerlemesinde alın terleriyle lokomotif güç oluşturan tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, bu anlamlı günün birlik ve dayanışma ruhu içerisinde geçirmelerini temenni ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kamuda tasarrufun detayları
        Kamuda tasarrufun detayları
        Kanser hastası, 1.3 milyar dolarlık ikramiye kazandı
        Kanser hastası, 1.3 milyar dolarlık ikramiye kazandı
        Simit fiyatlarına yeni düzenleme
        Simit fiyatlarına yeni düzenleme
        Beşiktaş iki flaş gelişme!
        Beşiktaş iki flaş gelişme!
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        Musk ve Sunak'ın vizyoner zirvesi üzerine: İnsani Dokunuşa Odaklanmak
        Musk ve Sunak'ın vizyoner zirvesi üzerine: İnsani Dokunuşa Odaklanmak
        ABD'de polisler arama için gittikleri evde saldırıya uğradı
        ABD'de polisler arama için gittikleri evde saldırıya uğradı
        Ağabeyini defalarca bıçakladı! Rezidansta cinayet!
        Ağabeyini defalarca bıçakladı! Rezidansta cinayet!
        Anne ile kızı feci kazada can verdi!
        Anne ile kızı feci kazada can verdi!
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Erden Timur devam etmeye yakın
        Erden Timur devam etmeye yakın
        5.5 yıl dayandı mücadele etti! Esila'yı kaybettik!
        5.5 yıl dayandı mücadele etti! Esila'yı kaybettik!
        ABD'de Gazze protestoları sürüyor: Üniversiteden uyarı!
        ABD'de Gazze protestoları sürüyor: Üniversiteden uyarı!
        Tavuk eti ihracatına sınır getirildi
        Tavuk eti ihracatına sınır getirildi
        Boeing'in ölü bulunan eski çalışanının ifadesi ortaya çıktı
        Boeing'in ölü bulunan eski çalışanının ifadesi ortaya çıktı
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        Yaşlanmak istemeyenlerden yeni trend
        Yaşlanmak istemeyenlerden yeni trend
        İstanbul'da 1 Mayıs'ta kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar açıklandı!
        İstanbul'da 1 Mayıs'ta kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar açıklandı!
        Çekimlere nihayet başladı
        Çekimlere nihayet başladı

        Benzer Haberler

        Fındığın kabusu kokarcaya karşı 'yapışkanlı tuzaklar' devrede
        Fındığın kabusu kokarcaya karşı 'yapışkanlı tuzaklar' devrede
        Trabzonspor'dan, annesi vefat eden eski başkanı Nuri Albayrak'a başsağlığı...
        Trabzonspor'dan, annesi vefat eden eski başkanı Nuri Albayrak'a başsağlığı...
        Trabzon'da yayla yolunda mahsur kalan turisti belediye ekipleri kurtardı
        Trabzon'da yayla yolunda mahsur kalan turisti belediye ekipleri kurtardı
        Trabzon'daki mahallelerde asfaltlama çalışmaları devam ediyor
        Trabzon'daki mahallelerde asfaltlama çalışmaları devam ediyor
        Doğu Karadeniz, su ürünleri ihracatında ilk çeyreği yüzde 37 artışla kapatt...
        Doğu Karadeniz, su ürünleri ihracatında ilk çeyreği yüzde 37 artışla kapatt...
        Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, Kut'ül Amare Zaferi'nin yıl dönümünü kutlad...
        Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, Kut'ül Amare Zaferi'nin yıl dönümünü kutlad...