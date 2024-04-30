Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Yüzlerce kupası olan lise, sportif başarılarıyla dikkati çekiyor

        ENES SANSAR - Trabzon'da eğitim hayatına 2001'de başlayan Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi, 23 yılda futbol, basketbol, hentbol, futsal, voleybol gibi alanlarda 300'e yakın kupa kazanıp milli takımlara sporcular yetiştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 11:03 Güncelleme: 30.04.2024 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüzlerce kupası olan lise, sportif başarılarıyla dikkati çekiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ENES SANSAR - Trabzon'da eğitim hayatına 2001'de başlayan Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi, 23 yılda futbol, basketbol, hentbol, futsal, voleybol gibi alanlarda 300'e yakın kupa kazanıp milli takımlara sporcular yetiştirdi.

        Öğretmen kadrosuyla öğrencilerini üniversite sınavlarına en iyi şekilde hazırlamaya çalışan Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi, farklı spor branşlarındaki başarılarıyla da dikkati çekiyor.

        Özellikle futbolda adından söz ettiren lise, Türkiye şampiyonalarında 2007 ve 2008'de ikinci, 2009'da üçüncü, 2011'de birinci, 2023'te üçüncü oldu.

        Liseler arasında kızlar hentbol şampiyonalarında 2005'te ikincilik, 2007'de üçüncülük kupasını kaldıran lise, 2018'de atıcılık şampiyonasında birincilik, 2008'de erkekler futsal şampiyonasında dördüncülük, 2010'da kızlar futsal şampiyonasında ikincilik gibi dereceler elde etti.

        Mezunları arasında Busenaz Sürmeneli, Uğurcan Çakır, Kübra Lakot gibi isimlerin bulunduğu okul, son olarak geçen ay Türkiye Liseler Arası Okul Sporları futbol müsabakalarında şampiyonluğa ulaştı.

        Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi, Çin'de 17-27 Mayıs'ta yapılacak Dünya Liseler Arası Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

        Okulun kurulduğu 2001'den beri beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Serkan Alemdaroğlu, AA muhabirine, hem eğitimde hem de sportif anlamda birçok başarılı öğrenci yetiştirmekten gurur duyduklarını söyledi.

        Farklı alanlarda kaliteli ve başarılı sporcular yetiştirdiklerini belirten Alemdaroğlu, "Trabzonspor'un ve milli takımımızın kalecisi Uğurcan Çakır, olimpiyat ve dünya şampiyonumuz Busenaz Sürmeneli, gençler wushuda dünya şampiyonu Kübra Lakot, milli futbolcularımız Samet Akaydın, Zeki Yavru, Yusuf Erdoğan, kadın futbol milli takımı oyuncusu Eda Karataş var." dedi.

        Alemdaroğlu, bu sporcuları yetiştirmek için okul olarak kulüpleriyle birlikte çalıştıklarını ifade ederek, "Bunlarla çalışmaktan zevk duyuyoruz. Başarı da gelince okul olarak, öğretmen grubu olarak, veli olarak her şekilde çok iyi sonuç çıkıyor ortaya, biz de bundan keyif alıyoruz." diye konuştu.

        Her bireyin, özellikle de çocukların mutlaka bir spor dalıyla uğraşması gerektiğinin altını çizen Alemdaroğlu, spor yapan öğrencilerin eğitimlerinde de başarılı olacağını kaydetti.

        - "Bütün bunlar çok çalışmanın ürünü"

        Alemdaroğlu, başarının öğretmen kadrosu ve yıllardır oluşan kültürle geldiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

        "Bizim okulumuzun bir kültürü var, önce disiplin geliyor, sonra uyum. Biz her öğrencimizle tek tek ilgileniyoruz, ailesiyle çok iyi ilişkiler kuruyoruz. Hem kulüp dünyasında hem okul dünyasında onları yetiştirmekte bazı figürlerimiz var, onları kullanıyoruz. Onunla birlikte başarılı olunduğunu düşünüyoruz. Çünkü okul kültürü gerçekten çok önemli. Biz önce birey yetiştirmeye çalışıyoruz tabii ki."

        Okulun başarılarından gurur duyduğuna işaret eden Alemdaroğlu, "Biz 23 yıllık okuluz. Geçen sene saydık, 300'e yakın kupamız var. Bütün bunlar çok çalışmanın ürünü, emek veriyoruz, emek verince de başarı geliyor." ifadelerini kullandı.

        - "Öğrencilerimizi her anlamda hayata hazırlamaya çalışıyoruz"

        Okul Müdürü Ali Turan da 1500 öğrencinin hepsiyle tek tek ilgilendiklerini belirterek, şöyle konuştu:

        "Sadece sporla ilgilenmiyor okulumuz, akademik çalışma grubumuz var. Destekleme ve Yetiştirme Kursumuzla (DYK) geçen yıl bir başarı elde ettik, bu yıl onun üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Akademik çalışma grubumuz, sosyal çalışma grubumuz, müzik çalışma grubumuz var. Yani öğrencilerimizi her anlamda hayata hazırlamaya çalışıyoruz. Sosyal, kültürel, sportif ve akademik anlamda onları hayata hazırlamak için yönlendirmeye çalışıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Almanya, İspanya ve İtalya'dan vize açıklaması
        Almanya, İspanya ve İtalya'dan vize açıklaması
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        Simit fiyatlarına yeni düzenleme
        Simit fiyatlarına yeni düzenleme
        Kamuda tasarrufun detayları
        Kamuda tasarrufun detayları
        19'uncu yüzyıldan kalma Katolik mezarlığı yok oluyor
        19'uncu yüzyıldan kalma Katolik mezarlığı yok oluyor
        Beşiktaş iki flaş gelişme!
        Beşiktaş iki flaş gelişme!
        Kanser hastası, 1.3 milyar dolarlık ikramiye kazandı
        Kanser hastası, 1.3 milyar dolarlık ikramiye kazandı
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        Musk ve Sunak'ın vizyoner zirvesi üzerine: İnsani Dokunuşa Odaklanmak
        Musk ve Sunak'ın vizyoner zirvesi üzerine: İnsani Dokunuşa Odaklanmak
        ABD'de polisler arama için gittikleri evde saldırıya uğradı
        ABD'de polisler arama için gittikleri evde saldırıya uğradı
        Ağabeyini defalarca bıçakladı! Rezidansta cinayet!
        Ağabeyini defalarca bıçakladı! Rezidansta cinayet!
        Anne ile kızı feci kazada can verdi!
        Anne ile kızı feci kazada can verdi!
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        5.5 yıl dayandı mücadele etti! Esila'yı kaybettik!
        5.5 yıl dayandı mücadele etti! Esila'yı kaybettik!
        Erden Timur devam etmeye yakın
        Erden Timur devam etmeye yakın
        Tavuk eti ihracatına sınır getirildi
        Tavuk eti ihracatına sınır getirildi
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        Yaşlanmak istemeyenlerden yeni trend
        Yaşlanmak istemeyenlerden yeni trend
        İstanbul'da 1 Mayıs'ta kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar açıklandı!
        İstanbul'da 1 Mayıs'ta kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar açıklandı!

        Benzer Haberler

        Doktor tavsiyesiyle yüzmeye başlayan serebral palsili Gamze artık adım atab...
        Doktor tavsiyesiyle yüzmeye başlayan serebral palsili Gamze artık adım atab...
        Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı
        Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı
        Fındığın kabusu kokarcaya karşı 'yapışkanlı tuzaklar' devrede
        Fındığın kabusu kokarcaya karşı 'yapışkanlı tuzaklar' devrede
        Trabzonspor'dan, annesi vefat eden eski başkanı Nuri Albayrak'a başsağlığı...
        Trabzonspor'dan, annesi vefat eden eski başkanı Nuri Albayrak'a başsağlığı...
        Trabzon'da yayla yolunda mahsur kalan turisti belediye ekipleri kurtardı
        Trabzon'da yayla yolunda mahsur kalan turisti belediye ekipleri kurtardı
        Trabzon'daki mahallelerde asfaltlama çalışmaları devam ediyor
        Trabzon'daki mahallelerde asfaltlama çalışmaları devam ediyor