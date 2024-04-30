Doktor tavsiyesiyle yüzmeye başlayan serebral palsili Gamze artık adım atabiliyor

GÖKTUĞ ERGÜN - Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki serebral palsili (beyin felci) Gamze Avcı, fizik tedavinin yanı sıra yüzmeyle yürüme yetisini kazandı.

Doğum sırasında nefessiz kalma sonucu serebral palsili olarak dünyaya gelen Gamze, doktor tavsiyesiyle 10 yaşında yüzmeyle tanıştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı antrenörler eşliğinde 4 yıldır Sürmene İlyas Kılıç Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda çalışan Gamze, yüzmeyle ayakta durma, adım atma gibi fiziksel becerilerini geliştirdi.

Avcı, "İmkanlarımız dahilinde ameliyattan sonra yoğun fizik tedavi ve havuz programı ile bayağı ilerleme kaydettik. Önceden hiç ayaklarının üzerinde duramıyordu, şimdi ise sadece parmağımdan destek alarak kendi başına ayakta durabiliyor, yürüyebiliyor. Parmağımdan sadece dengesini sağlıyor." dedi.

Kızının 4 yıl önce hastalıkla bağlantılı bir sorun nedeniyle bacağından ameliyat edildiğini, doktorunun kendilerine havuz tedavisini önerdiğini belirten Avcı, Gamze'yi haftada 3 gün fizik tedaviye, bu günlerde 2-3 saat de havuza getirdiklerini ifade etti.

Baba Tunç Avcı, AA muhabirine, Gamze'nin doğumundan sonra çok yoğun nörolojik ve ortopedik tedavi süreçleri yaşadıklarını söyledi.

Kendileriyle benzer durumda aileler olduğunu hatırlatan Avcı, "Ben elimden gelen ne var ise onu yapmaya çalıştım. Fizik tedavisini, havuzunu, özel ilgisini yerine getirdim. Ailelere tavsiyem, çocuklarını bırakmamaları." diye konuştu.

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Antrenör Hüseyin Sarı da Gamze ile 2 senedir çalıştıklarını, son 8 ayda büyük ilerleme kaydettiklerini anlattı.

Gamze'nin 4 yıl önce babasıyla ilk geldiğinde havuza kucakta girdiğini aktaran Sarı, "Şimdiyse elimize tutarak yürümeye başladı. Yürüyerek suya girebiliyor. 50 metre serbest, 50 metre sırtta durmadan yüzebiliyor. Küçük havuzumuzda yürümesine devam ediyor." dedi.