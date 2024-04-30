Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genç, mesajında, büyük ve güçlü bir Türkiye hedefi için atılan her adımda emekleriyle katkı sağlayan bütün çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü içtenlikle kutladığını belirtti.

Özveriyle çalışan ve üreten her emekçinin, ülkenin kalkınma hamlelerindeki önemli paydaşlarından biri olduğunu vurgulayan Genç, şöyle devam etti:

"Sadece bugün değil, her gün, onların gayreti ve azmiyle Türkiye'nin geleceği daha da parlak bir hal alıyor. Bu özel günde, emekçilerimizin hak ettikleri değeri görmelerini ve daha güçlü yarınlar için verdikleri mücadelede desteklenmelerini yürekten diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti hükümetleri, göreve geldikleri ilk günden itibaren işçilerimizin karşılaştığı sorunlara samimiyetle yaklaşarak çözüm üretmeyi ön planda tutmuştur. Bu süreçte, işsizlik oranını azaltmak ve istihdamı artırmak için çeşitli tedbirler ve programlar hayata geçirilmiştir."