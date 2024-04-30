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        Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 11:44 Güncelleme: 30.04.2024 - 11:44
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Genç, mesajında, büyük ve güçlü bir Türkiye hedefi için atılan her adımda emekleriyle katkı sağlayan bütün çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü içtenlikle kutladığını belirtti.

        Özveriyle çalışan ve üreten her emekçinin, ülkenin kalkınma hamlelerindeki önemli paydaşlarından biri olduğunu vurgulayan Genç, şöyle devam etti:

        "Sadece bugün değil, her gün, onların gayreti ve azmiyle Türkiye'nin geleceği daha da parlak bir hal alıyor. Bu özel günde, emekçilerimizin hak ettikleri değeri görmelerini ve daha güçlü yarınlar için verdikleri mücadelede desteklenmelerini yürekten diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti hükümetleri, göreve geldikleri ilk günden itibaren işçilerimizin karşılaştığı sorunlara samimiyetle yaklaşarak çözüm üretmeyi ön planda tutmuştur. Bu süreçte, işsizlik oranını azaltmak ve istihdamı artırmak için çeşitli tedbirler ve programlar hayata geçirilmiştir."

        Genç, ülkenin daha parlak bir geleceğe yürüyüşünde bütün paydaşların önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Devletimizin çalışanlarımız, sendikalarımız ve sivil toplum örgütlerimizle işbirliği içinde yürüttüğü çalışmalar, ülkemizin daha parlak bir geleceğe yürüyüşünde büyük önem taşımaktadır. Biz ki, 'İşçinin ücretini alın teri kurumadan önce ödeyiniz.' diyen bir Nebi'nin ümmetiyiz. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin kalkınmasında ve ilerlemesinde alın terleriyle lokomotif güç oluşturan tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, bu anlamlı günün birlik ve dayanışma ruhu içerisinde geçirmelerini temenni ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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