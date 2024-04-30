KTÜ Eczacılık Fakültesi öğrencisine ödül
Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi Ayşe Turgut, ödül kazandı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi Ayşe Turgut, ödül kazandı.
Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Eczacılık Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Ayşe Turgut, 26-28 Nisan tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen "20. Ulusal Hasta Bilgilendirme Yarışması ve Eczacılık Zirvesi"ne katıldı.
Turgut, yarışmanın tüm aşamalarını başarı ile tamamlayarak 16 fakülte temsilcisi aday arasından birinci olmayı başardı.
Açıklamada, "Öğrencimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." ifadelerini yer verildi.
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