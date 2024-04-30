KTÜ Eczacılık Fakültesi öğrencisine ödül

Turgut, yarışmanın tüm aşamalarını başarı ile tamamlayarak 16 fakülte temsilcisi aday arasından birinci olmayı başardı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Eczacılık Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Ayşe Turgut, 26-28 Nisan tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen "20. Ulusal Hasta Bilgilendirme Yarışması ve Eczacılık Zirvesi"ne katıldı.

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