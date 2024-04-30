Trabzon'da "7. Leyla'dan Sonra Ulusal Eğitim Kongresi" düzenlenecek

Doç. Dr. Aylin Yetim Şahin'in "Hey Genç! Gel Elinden Tutalım", Dr. Öğretim Üyesi Gökçe Pınar Reis İskenderoğlu'nun "Çocuk Kalbi" konulu sunum yapacağı kongrede, Prof. Dr. Özgür Kasapçopur da çevrimiçi "Hekim Olmak" oturum gerçekleştirecek.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Düşlerden Gülüşlere Kulübü tarafından düzenlenecek kongrede, Prof. Dr. Mustafa İmamoğlu "Anahtar Kelimelerle Eğitim, Kariyer ve Hayat", Doç. Dr. Bahadır Turan "Kronik Hastalığı Olan Çocuklara Psikososyal Yaklaşım", Öğretim Görevlisi Dr. Hanife Aydın ise "Oyun İyileştirir" başlıklı oturuma konuşmacı olarak katılacak.

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