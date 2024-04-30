Trabzon Valisi Yıldırım'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün gece gündüz demeden çalışarak ülke ekonomisine ve toplumsal refaha katkı sağlayan işçiler için önemli bir gün olduğunu belirtti.

Yıldırım, 1 Mayıs'ın iş ve çalışma hayatındaki çeşitli sorunların dile getirilmesi, çözüm önerilerinin ortaya konulması amacıyla kutlandığına işaret etti.

1 Mayıs'ın önemine değinen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Emeği ve alın terini kutsal kabul eden sevgili Peygamberimiz işçinin emeğinin karşılığının geciktirilmeden verilmesini tavsiye etmiş, bu itibarla 'İşçinin ücretini alın teri kurumadan veriniz.' tavsiyesinde bulunmuşlardır. Bizler de millet olarak kapitalizmin tüm dünyada uygulamaya çalıştığı insanlık dışı anlayışın aksine, Şeyh Edebali'nin 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın.' nasihatine kulak vererek, insan öncelikli bir çalışma sistemi kurulması ve işçilerimizin hayat standartlarının daha da yükseltilmesini temenni ediyor ve bunun için gayret ediyoruz."