24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, "Puntila Ağa ve Uşağı Matti"yle başlayacak

Trabzon'da 2 Mayıs'ta başlayacak 24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nin açılış oyunu "Puntila Ağa ve Uşağı Matti"nin yönetmeni İskender Altın, tüm sanatseverleri festivale davet etti.

Altın, Haluk Ongan Sahnesi'nde gazetecilere, Trabzon'da daha önce 5 yıl Devlet Tiyatroları Bölge Koordinatörlüğü yaptığını söyledi.

Kenti çok iyi tanıdığını dile getiren Altın, Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) Müdürü Ahmet Uzuner'in ricası üzerine "Puntila Ağa ve Uşağı Matti" adlı oyun için Trabzon'a geldiğini anlattı.

Altın, "Puntila Ağa ve Uşağı Matti"nin, Trabzon Devlet Tiyatroları'nda sahnelenecek ilk Bertolt Brecht oyunu olduğunu ifade ederek, "İlk epik oyun değilse de ilk epik tiyatro kuramının kurucusu Bertolt Brecht'in ilk oynanışı. Festivaldeki ilk Brecht, Karadeniz Bölgesi'ndeki ilk Brecht ve benim Trabzon'daki ilk oyunum, yani ilklerin buluşması olacak." dedi.

Oyuna çok deneyimli kadrolarla hazırlanıldığına işaret eden Altın, şunları kaydetti:

"Puntila Ağa ve Uşağı Matti çok ses getirecek bir oyun. Ses getirecek olmasının sebebi metnin çok kuvvetli olması. Türkiye'nin en önemli dansçılarından Sibel Sürel koreografimizi yapıyor. Devlet Tiyatroları'nın çok değerli dekoratörü Bekir Beğen fuayede çalışıyor, harika bir proje yapmışlar. Biz burada, 24 yıldır bize kucak açan Trabzon halkına hem saygılarımızı hem sevgilerimizi sunuyoruz, bu işler bunun için yapılıyor."