Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, "Puntila Ağa ve Uşağı Matti"yle başlayacak

        Trabzon'da 2 Mayıs'ta başlayacak 24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nin açılış oyunu "Puntila Ağa ve Uşağı Matti"nin yönetmeni İskender Altın, tüm sanatseverleri festivale davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 17:54 Güncelleme: 30.04.2024 - 17:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, "Puntila Ağa ve Uşağı Matti"yle başlayacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da 2 Mayıs'ta başlayacak 24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nin açılış oyunu "Puntila Ağa ve Uşağı Matti"nin yönetmeni İskender Altın, tüm sanatseverleri festivale davet etti.

        Altın, Haluk Ongan Sahnesi'nde gazetecilere, Trabzon'da daha önce 5 yıl Devlet Tiyatroları Bölge Koordinatörlüğü yaptığını söyledi.

        Kenti çok iyi tanıdığını dile getiren Altın, Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) Müdürü Ahmet Uzuner'in ricası üzerine "Puntila Ağa ve Uşağı Matti" adlı oyun için Trabzon'a geldiğini anlattı.

        Altın, "Puntila Ağa ve Uşağı Matti"nin, Trabzon Devlet Tiyatroları'nda sahnelenecek ilk Bertolt Brecht oyunu olduğunu ifade ederek, "İlk epik oyun değilse de ilk epik tiyatro kuramının kurucusu Bertolt Brecht'in ilk oynanışı. Festivaldeki ilk Brecht, Karadeniz Bölgesi'ndeki ilk Brecht ve benim Trabzon'daki ilk oyunum, yani ilklerin buluşması olacak." dedi.

        Oyuna çok deneyimli kadrolarla hazırlanıldığına işaret eden Altın, şunları kaydetti:

        "Puntila Ağa ve Uşağı Matti çok ses getirecek bir oyun. Ses getirecek olmasının sebebi metnin çok kuvvetli olması. Türkiye'nin en önemli dansçılarından Sibel Sürel koreografimizi yapıyor. Devlet Tiyatroları'nın çok değerli dekoratörü Bekir Beğen fuayede çalışıyor, harika bir proje yapmışlar. Biz burada, 24 yıldır bize kucak açan Trabzon halkına hem saygılarımızı hem sevgilerimizi sunuyoruz, bu işler bunun için yapılıyor."

        - "Trabzon halkı da festivalin ilk yılından beri buna çok sahip çıktı"

        Altın, festivalin önemine dikkati çekerek, "Neredeyse çeyrek asır olmuş ve her seferinde son derece önemli katkılar yapılan bir festival haline geldi. Çok farklı ülkeleri, çok farklı platformlarda buraya taşıdı. Sanatın birleştirici gücünü gösterdi. Trabzon halkı da festivalin ilk yılından beri buna çok sahip çıktı. En gurur duyduğum, festivalin 12. yılında Uzun Sokak'ta gezerken insanların hangi oyunun geldiğini konuştuklarını işitmem olmuştu." diye konuştu.

        ​​​​​​​İskender Altın, tüm Trabzonluları festivale beklediklerini sözlerine ekledi.

        Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce 2-15 Mayıs'ta gerçekleştirilecek festivalde, Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, İspanya ve Yunanistan'dan tiyatro toplulukları sahne alacak.

        Festivalin açılışı, Bertolt Brecht'in yazdığı, Yılmaz Onay'ın Türkçeye çevirdiği, İskender Altın'ın yönettiği "Puntila Ağa ve Uşağı Matti" adlı oyunla yapılacak.

        Ceyhun Gen, Ensar Kaplan, Elvan Çanakoğlu, Oğuzhan Asak, Cem Hamza Çanakoğlu, Sıla Ömeroğlu, Gülendam Rümeysa Altıntaş, Göknur Paslı, Selin Karayağız, Bedirhan Arpacı, Ayşe Natır, Yasemin Nalçacıoğlu, Murat Aşar, Doğan Turan ve Aynur Yılmaz'ın rol aldığı oyunda, kapitalist düzenin acımasız aristokrat yüzü Puntila Ağa ve uşağı Matti'nin, sosyal ve ekonomik farklılıklar fonunda, sürekli ikili bir şekil alan ilişkisi mizahi bir dille anlatılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elektronik sigarayla yakalandı: Müdür yardımcısını bıçakladı
        Elektronik sigarayla yakalandı: Müdür yardımcısını bıçakladı
        Bodrum'da sahile beyaz kum döken siteye para cezası
        Bodrum'da sahile beyaz kum döken siteye para cezası
        Yağış bulutları, şimşek ve gök gürültüleri ile geliyor!
        Yağış bulutları, şimşek ve gök gürültüleri ile geliyor!
        Yöneticinizin kadın olma ihtimali hangi ülkede daha yüksek?
        Yöneticinizin kadın olma ihtimali hangi ülkede daha yüksek?
        Kamyoneti arızalandı yardım istedi! Yardıma gelen kamyon ezdi!
        Kamyoneti arızalandı yardım istedi! Yardıma gelen kamyon ezdi!
        Süper Lig'e hoca dayanmıyor!
        Süper Lig'e hoca dayanmıyor!
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        Yengesini bezle boğmuş! İşte vahşetin nedeni!
        Yengesini bezle boğmuş! İşte vahşetin nedeni!
        Fatih Terim için olay karar!
        Fatih Terim için olay karar!
        Vampir yüz bakımı sonucu 3 kadın HIV kaptı
        Vampir yüz bakımı sonucu 3 kadın HIV kaptı
        Ekspres vizeyle girilen Yunan adası sayısı 10'a çıktı
        Ekspres vizeyle girilen Yunan adası sayısı 10'a çıktı
        Sokaktaki deri parçalarından merdiven altı ameliyat çıktı!
        Sokaktaki deri parçalarından merdiven altı ameliyat çıktı!
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Ne oldu size!
        Ne oldu size!
        Gördüğünüz ilk şekil korkunuzu ortaya çıkarıyor!
        Gördüğünüz ilk şekil korkunuzu ortaya çıkarıyor!
        Cinayete mi kurban gitti, hayvan mı saldırdı? Korhan Berzeg'in ölümünde sır perdesi aralanıyor
        Cinayete mi kurban gitti, hayvan mı saldırdı? Korhan Berzeg'in ölümünde sır perdesi aralanıyor
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak

        Benzer Haberler

        Taksiciyi öldürüp cesedini dereye atan sanığa 20,5 yıl hapis
        Taksiciyi öldürüp cesedini dereye atan sanığa 20,5 yıl hapis
        Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, İYİ Partiden istifa etti
        Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, İYİ Partiden istifa etti
        Trabzon'da müstakil evin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
        Trabzon'da müstakil evin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
        Trabzon'da taksi şoförünü silahla öldüren sanığa 20 yıl 6 ay hapis
        Trabzon'da taksi şoförünü silahla öldüren sanığa 20 yıl 6 ay hapis
        Trabzon Valisi Yıldırım'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
        Trabzon Valisi Yıldırım'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
        Trabzon'da "7. Leyla'dan Sonra Ulusal Eğitim Kongresi" düzenlenecek
        Trabzon'da "7. Leyla'dan Sonra Ulusal Eğitim Kongresi" düzenlenecek