Trabzon'da turizm sektörünün paydaşlarını bir araya getirerek sektörün sürdürülebilirliğini, hizmet kalitesini ve pazarlama stratejilerini iyileştirme amaçlayan "Trabzon'dan Dünyaya Turizm Zirvesi" başladı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğince (MÜSİAD) kentteki bir otelde düzenlenen programda konuşan MÜSİAD Turizm Sektör Kurulu Başkanı Murat Kundak, zirvenin akılda kalıcı ve sonuca dönük çalışma olmasını, bir çıktısı olmasını ve çıktı üzerinden hareket planı oluşturulmasını istediklerini söyledi.

Kundak, MÜSİAD Turizm Sektör Kurulu olarak Türkiye'nin farklı illerinde buna benzer çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Belli destinasyon çalışmaları yaptık. Bunlara bir yol haritası çıkarttık. Çıkan yol haritalarının da sonrasında takibini gerçekleştirdik. Bunda başarılı illerimiz oldu. Süreçte halen takibe devam etme ihtiyacı olan illerimiz var. Onları da takip ediyoruz." dedi.

Trabzon'un potansiyel olarak güçlü bir noktada bulunduğunu vurgulayan Kundak, şunları kaydetti:

"Dişiyle tırnağıyla kendi kendine bir turizm noktası haline getirdi Trabzon kendisini. Bu çok önemliydi. Şu an ikinci aşamaya geçmesi gerekiyor. İkinci aşama nedir? Bütün bölgeyi içine alan turizm destinasyon özel bölgesi haline gelmesi gerekiyor. Şu anda bölgeyi de içine alan bir hinterlanda sahip olması ve buna dönük stratejiler geliştirmesi gerekiyor. Bunun da ortak aklın ürünü olması için en önemli siz değerli meslektaşlarımızın görüşleri bizler için çok önemli. Ne kadar fazla insanla istişare edersek, ne kadar insanla danışırsak doğruya daha hızlı ulaşırız kanaatindeyiz. Bu sebeple bu çalıştayı çok önemsiyoruz. Çalıştayın çıktılarını önemsiyoruz. Buradaki çıktıları da inşallah tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya manifesto şeklinde ilan edeceğiz."