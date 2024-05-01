DT Genel Müdürü Karadağlı'dan Trabzon Valisi Yıldırım'a ziyaret

Ziyaretin anısına Yıldırım ve Karadağlı, birbirlerine hediye takdim etti.

Trabzon'da bu yıl 24'üncüsü gerçekleştirilecek "Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" kapsamında Trabzon'a gelen Karadağlı ve beraberindeki heyet, Vali Yıldırım ile bir süre sohbet etti.

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