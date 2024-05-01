Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 4 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 4 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma çalışmasıyla başladı. 5'e 2 ile pas çalışmasıyla devam eden idman, geniş alan oyun çalışmasıyla tamamlandı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
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