Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma çalışmasıyla başladı. 5'e 2 ile pas çalışmasıyla devam eden idman, geniş alan oyun çalışmasıyla tamamlandı.

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