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        Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 4 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 21:06 Güncelleme: 01.05.2024 - 21:06
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        Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 4 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma çalışmasıyla başladı. 5'e 2 ile pas çalışmasıyla devam eden idman, geniş alan oyun çalışmasıyla tamamlandı.

        Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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