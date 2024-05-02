Trabzon'da çocuklar geleneksel el sanatlarını işin ustalarından öğreniyor

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde usta öğreticiler, anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine dikişten halk oyunlarına, ebru sanatından kişisel bakıma kadar farklı alanlarda eğitim veriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce, "Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Geleceğimiz Olan Çocuklarımızla Buluşuyor" temasıyla "Minik Eller, Büyük Hayaller Projesi" hazırlandı.

Proje doğrultusunda Ortahisar Halk Eğitim Merkezi ile Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü usta öğreticileri, hafta içi belirli saatlerde gittikleri okullarda öğrencilere yemek ve pasta, bileklik, ahşap oyuncak yapımı, ebru sanatı, halk oyunları, kuaförlük, el sanatları eğitimleri veriyor.

Çocuklarda yeni ilgi alanları oluşturmayı ve kendilerini keşfetmelerini sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Karakaş, "Çocuklarımızın hayalleri bizim için her zaman ilham kaynağı olmuştur. Onlardan aldığımız ilhamla onlar için daha heyecanla çalışıyoruz. Elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz." dedi.

"14 anaokulumuzda, 50'ye yakın ilkokul ve ortaokulda yaklaşık 8 bin öğrencimizi geleneksel değerlerimizle buluşturmuş olacağız. Proje, Bakanlıkça 23 Nisan etkinlikleri haftasında gerçekleştirildi. Çocuklarımızın çok mutlu olduğunu, velilerimizin projenin devamını istediğini gördük. Bu projenin hem bu yıl sonuna kadar hem de önümüzdeki yıl devamını sağlama noktasında çalışacağız. Çok güzel bir etkinlik."

Usta öğretici Sibel Ak ise kuaförlük alanında hizmet verdiğini ifade ederek, "Kuaförlük bu yaş gruplarının ilgisini çekiyor. El becerilerini geliştirmek adına saçlarını tarama ve örme gibi unsurları öğretiyoruz." diye konuştu.