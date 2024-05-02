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        Trabzon'da çocuklar geleneksel el sanatlarını işin ustalarından öğreniyor

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde usta öğreticiler, anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine dikişten halk oyunlarına, ebru sanatından kişisel bakıma kadar farklı alanlarda eğitim veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 11:23 Güncelleme: 02.05.2024 - 11:23
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        Trabzon'da çocuklar geleneksel el sanatlarını işin ustalarından öğreniyor
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde usta öğreticiler, anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine dikişten halk oyunlarına, ebru sanatından kişisel bakıma kadar farklı alanlarda eğitim veriyor.

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce, "Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Geleceğimiz Olan Çocuklarımızla Buluşuyor" temasıyla "Minik Eller, Büyük Hayaller Projesi" hazırlandı.

        Proje doğrultusunda Ortahisar Halk Eğitim Merkezi ile Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü usta öğreticileri, hafta içi belirli saatlerde gittikleri okullarda öğrencilere yemek ve pasta, bileklik, ahşap oyuncak yapımı, ebru sanatı, halk oyunları, kuaförlük, el sanatları eğitimleri veriyor.

        Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, AA muhabirine, proje kapsamında geleneksel el sanatları ile kültürel değerleri çocuklara tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

        Çocuklarda yeni ilgi alanları oluşturmayı ve kendilerini keşfetmelerini sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Karakaş, "Çocuklarımızın hayalleri bizim için her zaman ilham kaynağı olmuştur. Onlardan aldığımız ilhamla onlar için daha heyecanla çalışıyoruz. Elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz." dedi.

        Karakaş, proje kapsamında çocukların geleneksel el sanatlarını ve yemekleri basit şekilleriyle öğrendiklerini belirterek, şunlar kaydetti:

        "14 anaokulumuzda, 50'ye yakın ilkokul ve ortaokulda yaklaşık 8 bin öğrencimizi geleneksel değerlerimizle buluşturmuş olacağız. Proje, Bakanlıkça 23 Nisan etkinlikleri haftasında gerçekleştirildi. Çocuklarımızın çok mutlu olduğunu, velilerimizin projenin devamını istediğini gördük. Bu projenin hem bu yıl sonuna kadar hem de önümüzdeki yıl devamını sağlama noktasında çalışacağız. Çok güzel bir etkinlik."

        Usta öğretici Sibel Ak ise kuaförlük alanında hizmet verdiğini ifade ederek, "Kuaförlük bu yaş gruplarının ilgisini çekiyor. El becerilerini geliştirmek adına saçlarını tarama ve örme gibi unsurları öğretiyoruz." diye konuştu.

        Giyim üretim teknolojisi bölümü usta öğreticisi Reyhan Yalçın, çocuklarla keyifli vakitler geçirdiklerini dile getirerek, "Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını çocuklarla buluşturduk. Atölyemizde plastik iğnelerle çocukları dikişle buluşturduk. Çocuklar bizim geleceğimiz, onlara mutlaka kültür aktarımını yapmamız gerekiyor." dedi.

        Etkinliğe katılan öğrenciler de çok heyecanlı bir gün geçirdiğini anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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