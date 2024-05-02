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        Of Fen Lisesi'nde 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

        Of Fen Lisesi'nde açılan 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 14:16 Güncelleme: 02.05.2024 - 14:16
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        Of Fen Lisesi'nde 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı
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        Of Fen Lisesi'nde açılan 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

        Okulun spor salonunda düzenlenen etkinlikte, matematik öğretmeni Yasemin Yazıcı koordinatörlüğünde 50 öğrencinin hazırladığı 21 proje sergilendi.

        Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, açılışta yaptığı konuşmada, fuarın açılmasında emeği geçenleri tebrik ederek, "Ülkemizin geleceği böyle çalışkan ve zeki öğrencilerle daha aydınlık olacaktır. İnşallah buradan yetişen öğrencilerimiz büyük başarılarla ülkemize önemli katkılar sağlayacaktır." dedi.

        Okul Müdürü Vehap Kurt ise katılımlarından dolayı Kaymakam Demirer ve ziyaretçilere teşekkür etti.

        Açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Burak Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Murat Şahin, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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