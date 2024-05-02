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        Of'ta açılan Kitap Fuarı 3 gün açık kalacak

        Of Milli Eğitim Müdürlüğü, Kaymakamlık ve Belediyenin desteğiyle Kitap Fuarı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 14:49 Güncelleme: 02.05.2024 - 14:52
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        Of'ta açılan Kitap Fuarı 3 gün açık kalacak
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        Of Milli Eğitim Müdürlüğü, Kaymakamlık ve Belediyenin desteğiyle Kitap Fuarı düzenledi.

        Of Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki fuarın açılışını, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Burak Çelik yaptı.

        Kaymakam Demirer, açılışta yaptığı konuşmada, kitapların en iyi dost ve arkadaşlar olduğunu vurgulayarak, "Kitapsız bir hayatımız olmamalıdır. O anlamda bu fuarı çok önemsiyoruz. Öğrencilerimizin en iyi şekilde istifade edeceğini düşünüyorum." dedi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ise Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl ortaya konan "Dilimizin Zenginlikleri" projesiyle öğrencilerin okuma, anlama ve ifade becerilerinin geliştirilmesinde önemli çalışmalar yaptıklarına işaret ederek, şunları söyledi:

        "O nedenle bu kitap fuarını çok önemsiyoruz. Bu konuda bizlere destek veren, fuarın açılışının onayını veren Sayın Kaymakamımıza ve her zaman desteklerini gördüğümüz Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin kitap fuarından en güzel şekilde istifade edeceğine inanıyor, hayırlı olmasını diliyorum."

        Fuar 3 gün açık kalacak.

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