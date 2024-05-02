Trabzon'da Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi toplantısı yapıldı

Trabzon Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi'ne ilişkin toplantı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, projenin üçüncü yönlendirme komitesi toplantısı belediye salonunda gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burak Aykan, ulaşım anlamındaki planlamalarının bu proje içerisinde detaylı olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

Proje ile bir hareketlilik planı ortaya çıkacağına işaret eden Aykan, "Buna dayanarak ileride de yeni yatırımlara girilmesi gerekecek. Buradan çıkacak olan plan, belediyenin bunu uygulamada önünü açıcı tedbirleri de içerecek. AB ile birlikte yürüttüğümüz planlama sürecinde daha sonra yatırım ve tedarik aşamasında da AB ile aktiviteleri devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.