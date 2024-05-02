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        Trabzon'da "24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" başladı

        Trabzon'da, "24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" açılış töreni ve kortej yürüyüşüyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 17:53 Güncelleme: 02.05.2024 - 17:53
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        Trabzon'da "24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" başladı
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        Trabzon'da, "24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" açılış töreni ve kortej yürüyüşüyle başladı.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce organize edilen festivalin, 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen açılış töreninde, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutladı.

        Uluslararası festivalin önemine işaret eden Uraloğlu, etkinliğin Trabzon'a ve tüm bölgeye olumlu yansımaları olacağını söyledi.

        Uraloğlu, festivalin daha çok kültür ve turizm etkinliği yapılmasına vesile olacağını düşündüğünü de dile getirdi.

        Kültürel ve sanatsal etkinliklerin insanların gelişimine katkısına işaret eden Uraloğlu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın yeni görevinde güzel hizmetlere vesile olacağını sözlerine ekledi.

        Karadağlı ise festivallerin düzenlendiği şehirlere sanat, kültür ve turizm anlamında katkısının büyük olduğunu, dünyada tanıtımları noktasında da önemli rol oynadığını söyledi.

        Organizasyona sadece bir tiyatro festivali olarak bakmamak gerektiğini belirten Karadağlı, "Biz aslında ülkemizi de gösteriyoruz çünkü uluslararası bir festival ve buraya gelip de dönen yabancı tiyatrolar ülkemizin reklamını da yapıyor. Biz bir bakıma bu anlamda turizm elçiliği de yapıyoruz ama en önemli şeyimiz bizim kültür, sanat." dedi.

        Karadağlı, bu yıl 24'üncüsü yapılan festivale ilginin yoğun olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Trabzon Devlet Tiyatrosu 1987'de kuruldu, dolayısıyla tiyatro kültürüyle yaşayan bir şehir ve tiyatroya karşı da inanılmaz bir teveccüh içinde. Mevcut olan tiyatromuz yetmiyor artık. Bir yeni sahneye daha ihtiyacımız var çünkü talep çok fazla. Trabzon seyircisi son derece seçici ve son derece tiyatrosuna sahip çıkan bir seyirci. Bu da bizim için çok güzel."

        Yağmur altında gerçekleştirilen tören, Bakan Uraloğlu, Vali Aziz Yıldırım ve Karadağlı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla tamamlandı.

        Törene, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, diğer ilgililer ve tiyatrocular katıldı.

        Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı'nın marşları eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlendi.

        Atatürk Alanı'ndan başlayan ve Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi önünde sona eren yürüyüşe, Milletvekili Suiçmez, Vali Yardımcısı Ömer Şahin, Karadağlı, Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahmet Uzuner ile Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, İspanya ve Yunanistan'dan tiyatro toplulukları katıldı.

        Halk oyunları ekiplerinin gösteri yaptığı program, katılımcılara yöresel yemek ikramıyla sona erdi.

        ​​​​​​​Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi'nde bu akşam "Puntila Ağa ve Uşağı Matti" adlı oyunla başlayacak festivalde, 15 Mayıs'a kadar 25 oyunla 55 temsil verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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