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        Trabzonspor, Samsunspor'a konuk olacak

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Yılport Samsunspor'a konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 10:39 Güncelleme: 03.05.2024 - 10:39
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        Trabzonspor, Samsunspor'a konuk olacak
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Yılport Samsunspor'a konuk olacak.

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

        Ligde çıktığı 34 karşılaşmada 18 galibiyet, 4 beraberlik, 12 mağlubiyet sonucunda 58 puanla üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini yenerek 61 puana ulaşmak istiyor.

        En yakın rakibi RAMS Başakşehir'in 6 puan önünde yer alan Karadeniz ekibi, haftayı kayıpsız geçerek üçüncülük şansını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

        Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Hüseyin Türkmen haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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