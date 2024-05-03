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        KTÜ Rektörlüğünden üniversite öğrencilerinin darbedildiği iddiasına ilişkin açıklama:

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörlüğü, Trabzon'da fakülteye gitmek üzere servis kiralayan öğrencilerin dolmuş şoförlerince darbedildiği iddiasına ilişkin, öğrencilerinin güvenliği ve refahı konusunda en üst düzeyde hassasiyet gösterdiklerini ve bunun için gerekli adımları atmaktan geri durmadıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 11:27 Güncelleme: 03.05.2024 - 11:27
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        KTÜ Rektörlüğünden üniversite öğrencilerinin darbedildiği iddiasına ilişkin açıklama:
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        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörlüğü, Trabzon'da fakülteye gitmek üzere servis kiralayan öğrencilerin dolmuş şoförlerince darbedildiği iddiasına ilişkin, öğrencilerinin güvenliği ve refahı konusunda en üst düzeyde hassasiyet gösterdiklerini ve bunun için gerekli adımları atmaktan geri durmadıklarını bildirdi.

        Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Sürmene ilçesindeki KTÜ Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin, dolmuşlarda yer bulamadıkları gerekçesiyle kiraladıkları servisin önünün, Sürmene'den Trabzon istikametine hareket halindeyken dolmuş şoförü oldukları öne sürülen kişilerce kesildiği belirtildi.

        Servis şoförü ve öğrencilerin darp, tehdit ve hakaretlere maruz kaldığı kaydedilen açıklamada, "Yaşanan çirkin olay ve arbedenin görüntüleri, sosyal medyada tüm açıklığı ile gözler önüne serilmiştir. Çıkan haberler, yayımlanan görüntüler ve öğrencilerimizin şikayetleri üzerine harekete geçen Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan şahısları gözaltına almış, Trabzon Valiliğimizce konuya ilişkin çok yönlü bir soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'nın olayların başlangıcından gece geç saatlere kadar süreci yakından takip ettiği, öğrencilerden ve akademisyenlerden olayların detaylarını etraflıca öğrendiği bildirildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bilinmesini isteriz ki 68 yıllık köklü bir geçmişe sahip, Türkiye'nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından KTÜ olarak öğrencilerimizin güvenliği ve refahı için en üst düzeyde hassasiyet göstermekte ve gerekli adımları atmaktan geri durmamaktayız. Bu çerçevede üniversitemizin, toplumsal huzur ve güvenliğe katkı sağlamak üzere ilgili tüm mercilerle işbirliği içinde olduğunu belirtmek isteriz. Gelinen noktada bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirleri alacağımızdan ve Türkiye'nin en huzurlu ve öğrenci dostu şehri olan Trabzon'umuz sınırları içerisinde öğrencilerimizin hak ettikleri güvenli ortamı sağlamaya devam etmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

        ​​​​​​​Öğrencilerimize, servis şoförüne ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sürecin başından sonuna kadar bizlere destek olan kamu kurum kuruluşlarına ve en önemlisi kadirşinas Trabzon halkına teşekkürlerimizi sunuyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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