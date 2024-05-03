KTÜ Rektörlüğünden üniversite öğrencilerinin darbedildiği iddiasına ilişkin açıklama:

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörlüğü, Trabzon'da fakülteye gitmek üzere servis kiralayan öğrencilerin dolmuş şoförlerince darbedildiği iddiasına ilişkin, öğrencilerinin güvenliği ve refahı konusunda en üst düzeyde hassasiyet gösterdiklerini ve bunun için gerekli adımları atmaktan geri durmadıklarını bildirdi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Sürmene ilçesindeki KTÜ Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin, dolmuşlarda yer bulamadıkları gerekçesiyle kiraladıkları servisin önünün, Sürmene'den Trabzon istikametine hareket halindeyken dolmuş şoförü oldukları öne sürülen kişilerce kesildiği belirtildi.

Servis şoförü ve öğrencilerin darp, tehdit ve hakaretlere maruz kaldığı kaydedilen açıklamada, "Yaşanan çirkin olay ve arbedenin görüntüleri, sosyal medyada tüm açıklığı ile gözler önüne serilmiştir. Çıkan haberler, yayımlanan görüntüler ve öğrencilerimizin şikayetleri üzerine harekete geçen Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan şahısları gözaltına almış, Trabzon Valiliğimizce konuya ilişkin çok yönlü bir soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'nın olayların başlangıcından gece geç saatlere kadar süreci yakından takip ettiği, öğrencilerden ve akademisyenlerden olayların detaylarını etraflıca öğrendiği bildirildi.